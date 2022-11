Kinderspitäler sind voll

Das müssen Eltern über das RS-Virus wissen

Die Kinderspitäler geraten an den Anschlag. Der Grund: Das RS-Virus. Immer mehr Säuglinge und Kleinkinder stecken sich an und leiden an Atemweginfektionen. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung, den Symptomen und möglichen Gefahren.