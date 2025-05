Jeannine Donzé (50) ist psychologische Beraterin mit eigener Praxis in Bern. Sie begleitet vor Ort und online Frauen und Paare rund um das Thema Kinderwunsch – sei es bei Ambivalenz, unerfülltem Wunsch, vorgeburtlichen Verlusten oder nach reproduktionsmedizinischen Eingriffen. In ihren Gesprächsgruppen «Frausein ohne Kind» in Bern und online bietet sie Raum für Austausch und Reflexion. Donzé ist zudem Autorin des Buches «Was wir in die Welt bringen – Frauen zwischen ‹kinderlos›» und ‹kinderfrei› (Zytglogge, 2021) und setzt sich für eine differenzierte Sicht auf weibliche Lebensentwürfe jenseits der Mutterschaft ein.