Laavanja Sinnadurai, die sich nach ihrem Master in Law zur Mediatorin ausbilden liess, kennt die innere Zerrissenheit und den kulturellen Spagat der in der Schweiz lebenden Tamilen aus eigener Erfahrung. Ihr Vater flüchtete 1983, ihre Mutter 1988 von Sri Lanka in die Schweiz. Sie selbst wurde 1990 in Bern geboren.