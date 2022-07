Dass man sich vom Universum inspirieren lassen kann, ohne seinen Kindern komplett abgespacte Namen zu geben, beweist Michelle Hunziker: Ihre älteste Tochter heisst Aurora. Der Name steht für das Naturphänomen, das schöne rote und grüne Lichter am Himmel zeigt. Zudem ist es der Name der römischen Göttin der Morgenröte. Der Name der mittleren Tochter bedarf wohl keiner weiteren Erklärung: Sie heisst Sole. Michelles jüngste Tochter hört auf den Namen Celeste, was «himmlisch» bedeutet.