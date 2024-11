Während der Schwangerschaft schrumpfen Teile vom Gehirn

Bisher war nur wenig darüber bekannt, was während einer Schwangerschaft im Gehirn einer Frau vor sich geht. Das Forschungsteam hat nun erstmals eine Erstgebärende während der gesamten Schwangerschaft begleitet und ihre Gehirnentwicklung dokumentiert. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift «Nature Neuroscience» veröffentlicht. «Das mütterliche Gehirn durchläuft während der Schwangerschaft eine choreografierte Veränderung, und wir sind endlich in der Lage, diese Entwicklung zu beobachten», so Emily Jacobs im Bericht.