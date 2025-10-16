Wann ist ein Kind bereit für einen eigenen Schlüssel?

Zeitpunkt im Ermessen der Eltern und des Kindes

Eine klare Regel dazu, ab wann ein Kind reif genug ist, um einen eigenen Schlüssel zu haben und eine Weile allein zu sein, gibt es nicht. Expertinnen und Experten empfehlen jedoch ein Mindestalter von acht Jahren. Grundsätzlich liege es aber im Ermessen der Eltern. Sie müssen wissen, ob sie ihrem Kind zutrauen können, allein nach Hause zu kommen und sich zu beschäftigen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Gefühl des Kindes: Freut es sich darüber, dass es einen weiteren Schritt in Richtung Selbständigkeit machen darf oder fürchtet es sich eher davor?