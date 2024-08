Wo sehen Sie die Ursache für die Häufung?

Das feuchtwarme Wetter im Sommer begünstigt die Vermehrung von Mücken, während die Menschen vermehrt in leichter Kleidung draussen sind oder nachts so schlafen, und so öfter gestochen werden. Die Hauptursache von sekundären Infektionen von Mückenstichen kann am vermehrten Kratzen an den Stichen liegen, was die Hautbarriere verletzt und Bakterien den Eintritt ermöglicht. Alle kleinen Wunden wie Schürf- oder Platzwunden können sich entzünden, insbesondere wenn sie nicht richtig gereinigt und versorgt werden. Dies ist jedoch wie erwähnt sehr viel seltener der Fall.