Der Freitag ist Spitzenreiter

Denn in der Realität ist eine Geburt längst nicht mehr reine Zufallssache: Sie ist planbar – und das zeigt sich auch in den Zahlen des Bundesamts für Statistik BfS. In Schweizer Spitälern kommen werktags deutlich mehr Kinder zur Welt als am Wochenende. Durchschnittlich 237 Geburten pro Wochentag stehen 181 an einem Samstag oder Sonntag gegenüber.