Die Krebsliga Schweiz hat ein Angebot an Kursen, in welchen Angehörige lernen können, mit dem Bruch, den die Krebsdiagnose im Leben verursacht, umzugehen. «Nach einer Krebserfahrung ist das Leben nicht mehr das gleiche wie zuvor, davon berichten Betroffene wie Nahestehende gleichermassen. In den Kursen der Krebsliga können Sie und Ihre Nahestehende durchschnaufen und sich unterstützen und begleiten lassen. Sie können Selbstvertrauen und Wohlbefinden zurückgewinnen, um gestärkt in den Alltag zurückzukehren», heisst es zum Angebot. Infos gibts auf krebsliga.ch, Auch Ferien für Krebs-Betroffene werden angeboten. Und regelmässige Treffen erleichtern den Austausch mit Menschen, die sich in ähnlicher Lebenslage befinden. Fragen dürfen per Email gestellt werden: kursangebot@krebsliga.ch.