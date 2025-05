Was darf man von Grosseltern erwarten?

Was aber, wenn die Grosseltern keine Zeit oder Lust haben, auf ihre Enkelkinder aufzupassen? Dies soll anscheinend bei den Reality-Stars Jenny Frankhauser (32) und ihrer Mutter Iris Klein (57) der Fall sein. Frankhauser prangerte Klein öffentlich an, sich zu wenig um ihre Enkel Damian (2) und Milan (1) zu kümmern. Auf Instagram schrieb Jenny Frankhauser, nachdem Freunde auf ihre Jungs aufgepasst hatten: «Sind so dankbar dafür, weil wir ja nie Unterstützung von der Familie oder sonst wem haben. Ich finde das immer so beneidenswert, wenn die Kids mal zum Beispiel bei den Grosseltern übernachten.»