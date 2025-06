Wassermann

Wassermann-Geborene gelten als besonders kreativ. Das ist natürlich in der Vaterschaft ein Pluspunkt, denn mit so einem Papa wird es selten langweilig. Es heisst, Wassermann-Väter gehen die Ideen niemals aus. Sie sind nicht nur für kreative Aktionen zu gewinnen, sondern auch Blödeleien nicht abgeneigt. Für ein Kind gibt es nichts schöneres, als Alltagsspass mit einem Wassermann-Papa zu erleben. Doch Vorsicht: Trotz aller Freude am Unfug sollten Wasssermann-Väter darauf achten, sich auch ernsthaft an den anstrengenden und weniger lustigen Seiten der Erziehung zu beteiligen. Sonst bleibt nämlich der Mental Load komplett an der Mama (oder einem anderen erziehungsberechtigten Gegenüber) hängen.