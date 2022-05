Das brachte eine Forscherin der University of North Carolina vor ein paar Jahren auf die Idee, sich doch auch mal den Kot von Menschenbabys genauer anzusehen. Rebecca Knickmeyer und ihr Team wollten herausfinden, ob sich aus den vorhandenen Mikroorganismen in den Ausscheidungen eines Babys etwas über dessen spätere Intelligenz aussagen lässt. Und so war es dann auch. Die Wissenschaftlerin untersuchte rund 100 Stuhlproben von Einjährigen und teilte die kleinen Probanden schliesslich in drei Gruppen ein: Jene Kinder mit einem hohen Anteil an Bacteriodes im Stuhl. Jene, die auffallend viele Faecalibacterien aufwiesen. Und schliesslich noch jene Babys, deren Windeln reichlich mit Bakterien der Familie Ruminococcacaea gefüllt waren.