Warum das so ist, weiss der Basler Mundgeruchexperte Andreas Filippi. Der Professor der Klinik für Oralchirurgie des Universitäten Zentrums für Zahnmedizin Basel UZB beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Frage, warum Menschen an Mundgeruch leiden und was sie dagegen tun können. «Nicht selten erhalte ich in meiner Sprechstunde oder per Mail auch Anfragen von Eltern, die bei ihrem Kind schlechten Atem feststellen. Manchmal schon im Alter von wenigen Monaten.»