Wie reagieren Eltern richtig, wenn es zum Kontaktabbruch kommt?

Bricht ein Kind den Kontakt ab, ist die Chance erst einmal vertan, ein Gespräch zu führen. Eltern befinden sich in einer heiklen Situation. Jeder Versuch, das Kind zu kontaktieren, könne erneut so interpretiert werden, dass die Eltern die Grenzen des Kindes nicht respektieren.



Also bleibt nur die Akzeptanz?

Im ersten Moment sind Eltern tatsächlich relativ machtlos. Was sie tun können, ist, ihren Anteil an der Sache anzuerkennen. Wenn man das Leid des Kindes anerkennt und bereit ist, an sich zu arbeiten, ist vielleicht eine Annäherung möglich.



In wie vielen Fällen ist der Kontaktabbruch nur vorübergehend?

Auch da gibt es keine genauen Zahlen. In den Studien zeichnet sich jedoch ab, dass es eher ein vorübergehender Status ist. Die Eltern-Kind Beziehung hat eine grosse normative Kraft. Auf einen Kontaktabbruch kann zu einem späteren Zeitpunkt ein Annäherungsversuch folgen. Hat es in der Zwischenzeit keinerlei Weiterentwicklung auf der Elternseite gegeben, kann es jedoch sein, dass es erneut zum Abbruch kommt.



Was können Eltern in der Zwischenzeit ganz konkret tun?

Viele Kinder lassen den Kontaktabbruch therapeutisch begleiten. Bei den Eltern ist es sehr empfehlenswert, dass sie sich ebenfalls professionelle Hilfe holen. Es wird ja relativ viel an Selbstreflexion und Eingeständnis von eigenen Fehlern verlangt. Wenn alles beim Alten bleibt, wird es langfristig kaum einen Weg zurück geben.