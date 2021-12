Was Eltern zur Kinderimpfung wissen müssen

Bereits wird fleissig an Alternativen geforscht. An der Universität Bern arbeitet Virologe Volker Thiel an einer Impfung, die per Nasenspray verabreicht werden soll. Dieser Ansatz solle Kindern und Personen mit Angst vor Nadeln helfen. Der Impfstoff soll 2022 an ersten Probanden getestet werden.