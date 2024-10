Im Alltag: Eine Krebserkrankung in der Familie belastet die Geschwisterkinder in vielen Bereichen. «Eine oft unterschätzte Unterstützungsmöglichkeit ergibt sich im Auffangen der Bedürfnisse von Geschwistern. Man kann ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken, bei den Hausaufgaben helfen oder Spass haben. Und ihnen so ein Stück Normalität zurückgeben», so Weber. «Das entlastet Eltern auch auf emotionaler Ebene.»