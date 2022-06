Was hinter diesen Unfällen steht, ist in vielen Fällen noch nicht aufgeklärt. Dass sich manche Badeunfälle an Hitzetagen jedoch durch richtiges Verhalten verhindern lassen, rückt durch diese Meldungen aktuell in den Vordergrund. Wir nehmen dies zum Anlass, gemeinsam mit Reto Abächerli, Geschäftsführer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG, zwei uralte Bade-Grundsätze unter die Lupe zu nehmen: 1. Nach dem Essen warten, bis man schwimmen geht und 2. Nie ohne Annetzen ins Wasser gehen. Gelten diese Regeln noch?