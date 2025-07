Bei der Lotusgeburt verzichtet man darauf, das Neugeborene rasch von der Plazenta zu lösen. In den ersten Minuten nach der Geburt wird die Plazenta üblicherweise erhöht gehalten, damit das Kind möglichst viel des verbleibenden Blutes aus ihr erhält. Danach bleibt bei der klassischen Lotusgeburt die Verbindung bestehen, bis die Nabelschnur von selbst abfällt – in der Regel nach drei bis zehn Tagen. Die Plazenta wird gereinigt und in den Tagen nach der Geburt regelmässig – bis zu dreimal täglich – mit Salz und Kräutern behandelt, um sie zu konservieren. Die Mutter trägt sie in einer Tasche oder einem Gefäss mit.