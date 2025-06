Ein unterschätzter Faktor: Die Gruppendynamik

Es kommt jedoch nicht nur auf das Kind und seine Fähigkeiten an, sondern auch auf die Umstände des Badibesuchs. «Kinder verhalten sich in Gruppen anders als allein», sagt Abächerli. Und sie verhalten sich nicht mit allen Freunden gleich. «Es gibt Kombinationen, die gut funktionieren, und andere, die schnell aus dem Ruder laufen. Ich frage jedes Mal genau nach, wer dabei ist, wenn meine Kinder mit Freunden in die Badi wollen – und entscheide je nach Gruppenzusammensetzung.» Wichtig ist ihm, dass auch die anderen Kinder in der Gruppe die Regeln für einen sicheren Badibesuch kennen und fähig sind, sich daran zu halten.