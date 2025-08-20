Was können Namensgeneratoren für Babys wirklich?

Die Suche nach einem Vornamen für ein Baby ist alles andere als einfach. Der Name soll möglichst zum Nachnamen passen, mit positiven Eigenschaften assoziiert werden, gut aussprechbar und einfach zu schreiben sein, keine Hänseleien provozieren – und vielleicht sogar spezielle Buchstaben enthalten oder eine besondere Bedeutung mitbringen. Für viele Eltern ist zudem wichtig, dass ihr Kind nicht denselben Namen trägt wie all die anderen Noahs und Mias.