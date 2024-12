1. Dehnungsstreifen mindern

Bei fast allen Frauen (bis zu 90 Prozent, laut Studien) treten früher oder später schwangerschaftsbedingte Dehnungsstreifen auf. Nicht nur am Bauch, sondern auch an anderen Körperstellen wie Brust, Gesäss oder Extremitäten. Die sind nicht nur optisch eine grosse Veränderung, sie können auch ganz schön fies jucken! Nur fair also, dass die Natur mit dem Problem auch gleich das Gegenmittel liefert: Muttermilch, die direkt auf die betroffenen Hautstellen massiert wird, hilft, das Jucken und sogar die Streifen selbst zu mindern.