Was schenkt man Kindern, die schon alles haben?

Bei vielen Familien sieht es ähnlich aus: Die Kinderzimmer platzen aus allen Nähten, die Spielecke ist überfüllt mit Spielzeug, der Stauraum ist längst aufgebraucht. Dann steht Weihnachten vor der Tür und damit kommt oft eine Flut an neuem Spielzeug, das kurzfristig sicher Freude bereitet, dann aber im Überfluss schnell untergeht. Warum also dieses Jahr das Schenken nicht etwas anders angehen? Statt materieller Geschenke können wir den Kids auch anders viel Freude bereiten: Indem wir unsere Zeit, gemeinsame Erlebnisse, neue Erfahrungen und Erinnerungen schenken. Hier sind acht kreative Ideen, die Kinder begeistern, die bereits alles haben.