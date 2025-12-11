Was schenkt man Kindern, die schon alles haben?

Bei vielen Familien sieht es ähnlich aus: Die Kinderzimmer platzen aus allen Nähten, die Spielecke ist überfüllt mit Spielzeug, der Stauraum ist längst aufgebraucht. Dann steht Weihnachten vor der Tür und damit kommt oft eine Flut an neuem Spielzeug, das kurzfristig sicher Freude bereitet, dann aber im Überfluss schnell untergeht. Warum also dieses Jahr das Schenken nicht etwas anders angehen? Statt materieller Geschenke können wir den Kids auch anders viel Freude bereiten: Indem wir unsere Zeit, gemeinsame Erlebnisse, neue Erfahrungen und Erinnerungen schenken. Hier sind acht kreative Ideen, die Kinder begeistern, die bereits alles haben.
1. Tier-Patenschaft
Gerade als Geschenk vom Gotti oder Götti ist die Idee schön, auch das Kind zum Gotti/Götti zu machen. Beim Zoo Zürich zum Beispiel gibt es Patenschaften zum Schutz von gefährdeten Tieren. Zur Urkunde dazu gibt es auch Zooeintritte und die Einladung zum jährlichen Patentag – ein perfekter Anlass für einen gemeinsamen Ausflug mit dem Patenkind! Kids, die Fans von einheimischen Tieren wie dem Wolf, Luchs, oder Bär sind, können zum Beispiel via Patenschaft beim Wildnispark Zürich Gotti/Götti werden. Und für kleine Meeresbiologen könnte eine Patenschaft für einen Wal, Delfin oder eine Meeresschildkröte genau das Richtige sein – zum Beispiel via Ocean Care oder WWF.
2. Bienenvolk
Bei rentabee.ch gehört einem für ein Jahr lang ein Bienenvolk. Es wird auf den eigenen Namen getauft und lebt bei einem Imker in der Nähe des Beschenkten. Der Imker hegt und pflegt das Volk, Patinnen und Paten dürfen mithelfen, indem sie ihr Bienenvolk besuchen, alles darüber lernen und wenn gewünscht auch selber Hand anlegen. Nebst einer tollen Aufgabe und Erfahrung gibts ausserdem 3 Kilo Honig vom eigenen Bienenvolk zur Erne.
3. Baum
Über die Plattform deinbaum.ch können Kinder Paten eines Schweizer Baumes werden und so nicht nur einen persönlichen verwurzelten Ort zum Besuchen haben – das Kind erhält Koordinaten und Hintergrundwissen zum Baum – sondern es lernt auch mehr über Biodiversität und Nachhaltigkeit.
4. Hüttenzauber
Ein Gutschein für ein gemeinsames Erlebnis ist ein besonders wertvolles Geschenk für Kinder, die schon alles haben. Wie wärs zum Beispiel mit einer gemeinsamen Übernachtung in einer SAC-Hütte in den Bergen mit anschliessender Erlebniswanderung?
5. Forschungsreise
Ein weiteres Erlebnis könnte eine kleine Forschungsreise sein: Zum Beispiel in Form eines Besuches im Technorama Winterthur, dem Verkehrshaus Luzern oder dem Papiliorama Kerzers. Dazu können konkrete Aufgaben gestellt werden, wie etwas besonderes herausfinden, entdecken, oder alle Stationen gemeinsam auszuprobieren.
6. Sternentaufe
Einem Kind einen Stern schenken – was für ein grosses und tiefgründiges Weihnachtsgeschenk. Möglich macht dies die Plattform sternekaufen.ch oder sterntaufe-schweiz.ch. Das beschenkte Kind darf den Stern symbolisch mit einem Namen taufen. Ein einzigartiges, unvergängliches Geschenk, das bleibt – und immer wieder gemeinsam am Nachthimmel bestaunt werden kann.
7. Startkapital
Als Startkapital für einen grossen Traum, ein grosses Ziel vom Kind einen Betrag in ein Kässeli geben und beschriften, wofür das angesparte Geld einmal ausgegeben werden soll. Der Wunsch soll vom Kind selbst definiert werden – ein Musikinstrument, die erste grosse Reise, ein Austauschjahr, den Führerschein. Als bargeldlose Variante bietet sich die Eröffnung eines Sparkontos an. Es gibt bei den meisten Banken Geschenksparkontos, die im Namen des Kindes eröffnet werden, bis zum 18. Lebensjahr aber von der schenkenden (volljährigen) Person verwaltet werden.
8. Ein-Tages-Herrschaft
Einen Tag lang die Weltherrschaft – oder zumindest die Kontrolle und Entscheidungsgewalt über das Tagesprogramm von A bis Z. Schenkt dazu einem Kind einen Gutschein für einen «Wunschtag». An diesem im Voraus festgelegten Tag entscheidet das Kind alles: Was gibts zu Essen, welche Ausflüge, was spielen, was im TV schauen, wann ist Bettzeit etc. Schenken Gottis oder Göttis, verbringen sie einen ganzen Tag von früh bis spät mit ihrem Patenkind – schenken Eltern, schenken sie einen Tag der ungeteilten Aufmerksamkeit.