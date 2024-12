Fiona Erdmanns Video für ihr Regenbogen-Baby

Was sind Regenbogen-Kinder und Sunshine-Babys?

In einem emotionalen Video wendet sich Model Fiona Erdmann, die ihr drittes Baby erwartet, an ihr Ungeborenes. Es ist, genau wie ihre Tochter Neyla, ein Regenbogenkind. Aber was heisst das? Und welche Eltern-Terminologien sollte man sonst noch kennen? Wir klären auf.