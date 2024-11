Was tun, wenn das Kind keine Freude mehr am Hobby hat?

Hat das Kind aber Woche für Woche keine Lust auf sein Hobby, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Gibt es Probleme in der Gruppe, die sich leicht aus der Welt schaffen lassen? Liegt es an der Beziehung zum Coach oder der Lehrerin? Oder ist das Kind durch weitere Verpflichtungen bereits so erschöpft, dass es schlicht keine Energie mehr hat für sein Hobby? Könnte man irgendwo Abstriche machen? Diese Dinge gilt es Anzusprechen und Abzuwägen.