Was tun, wenn Kinder Sonnencreme doof finden?

5. Für Ablenkung sorgen

Läuft zum Eincremen das Lieblingslied des Kindes, ist die Stimmung automatisch ausgelassener. Vielleicht lässt ihr euch sogar gemeinsam einen Sonnencreme-Tanz einfallen und macht so das Eincremen zu eurer eigenen kleinen Party? Oder ihr lässt das Kind ein Hörbuch hören, das ihn so in den Bann zieht, dass es sich ganz nebenbei eincremen lässt.