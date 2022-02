Was tun, wenn man sich beim Kinderwunsch nicht einig wird?

Der Paartherapeut vermutet zudem, dass es in erster Linie die Frauen sind, welche die Fortpflanzung steuern – also darüber entscheiden, ob eine Familie gegründet wird und wie gross diese sein soll. Schliesslich sind sie von Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit stärker betroffen als ihre Männer. Und, so sagt Klaus Heer: «Wer in einem Bereich engagierter ist, sitzt natürlich auch am längeren Hebel.»