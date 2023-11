Was wenn Kinder nach einem Einbruch Angst haben?

Kindern Zeit geben und Zeit widmen

Gleichzeitig sollten aber auch im Falle eines tatsächlichen Einbruchs oder Einbuchversuches die Ängste von Kindern nicht ignoriert, sondern ernst genommen werden. Rahel Bachem, die am Psychologischen Institut der Uni Zürich zu den psychologischen Folgen von Einbrüchen doktorierte, empfiehlt in einem Interview mit der «Tageswoche», Kindern zum einen kindergerecht zu erklären, was passiert ist. «Damit sie sich im Kopf nicht ihre eigene Geschichte basteln, die dann womöglich viel schlimmer ausfällt, als es eigentlich geschehen ist.» Zudem könne man Kindern auch sagen, was man nun konkret unternehme und dass Einbrecher tendenziell nicht gewalttätig seien. Wichtig aber sei auch, den Kindern Zeit zu geben, sich wieder in ein Sicherheitsgefühl hineinzufinden.