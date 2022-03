Wie komme ich zu neuen Tabletten, wenn ich meine nicht mehr finde oder ausserhalb des 50-Kilometer-Radius lebe und gar nie Tabletten erhalten habe?

Innerhalb des 50-Kilometer-Radius erfolgte die Verteilung der Kaliumiodid-Tabletten direkt an die Bevölkerung. Bei Verlust der Kaliumiodid-Tabletten können diese bei einer Apotheke in der Zone 50 Kilometer um ein schweizerisches Kernkraftwerk gegen einen Betrag von 5 Franken bezogen werden. Für die Bevölkerung, die nicht innerhalb dieses Radius lebt, also zum Beispiel in Genf oder im Tessin, wurden kantonale Lager eingerichtet und letztmals im 2020 neu bestückt. Im Ernstfall würde der Kanton sich um die Verteilung kümmern. Derzeit müssen Privatpersonen in diesen Zonen ausserhalb eines Umkreises von 50 km eines schweizerischen Kernkraftwerkes keine Jodtabletten lagern. In der Schweiz wird jedem Menschen eine Packung «Kaliumiodid 65 AApot»-Tabletten zur Verfügung stehen. Entweder zuhause oder in einem kantonalen Lager.