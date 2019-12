«Mein Sohn hat mir als 5-Jähriger am Weihnachtsabend die Nase gebrochen. Er wollte um 17.59 Uhr ein Geschenk aufmachen. Ich wollte nur noch schnell die Kerzen anmachen..... Diese eine Minute Wartezeit war zu viel für ihn. Er war sauer. Und ist täubelig mit seinem Stahlschädel direkt in mein Gesicht gesprungen. Nun erspare ich allen die Einzelheiten. Nur so viel: Es macht ein Geräusch – und die Diagnose ist eigentlich klar. Und: Es blutet sehr, sehr fest. Der Grossvater hat mich ins Spital gefahren. Netterweise gabs bei meiner Rückkehr (mit dem Taxi – man möchte ja die Familie nicht vom Feiern abhalten) vom Liebsten noch was zu essen. Herz aus Gold und so. Die Nase ist jetzt glücklicherweise nur leicht krumm.» Antoinette, 39