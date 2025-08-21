Mehr ist nicht besser. Dieses Sprichwort gilt für viele Lebensbereiche. Ganz besonders aber in Sachen Spielzeug. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt, dass Kinder, die weniger Spielzeug haben, deutlich glücklicher sind als Kinder mit Spielzeugberg. Für diese Erkenntnis liessen die Forschenden Kleinkinder mit unterschiedlichen Mengen Spielzeug spielen. In einem Zimmer befanden sich nur vier Spielsachen, im anderen viel mehr. Offenbar fiel dabei auf, dass Kinder, denen wenige Hilfsmittel zum Spielen zur Verfügung standen, sich besser konzentrierten und ihre Kreativität intensiver auslebten konnten. Beide Faktoren kommen der kognitiven Entwicklung zugute und helfen dabei, Stärken wie Resilienz aufzubauen. Resilienz ist eine Grundlage des menschlichen Glücks.