Mehr ist nicht besser. Dieses Sprichwort gilt für viele Lebensbereiche. Ganz besonders aber in Sachen Spielzeug. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt, dass Kinder, die weniger Spielzeug haben, deutlich glücklicher sind als Kinder mit Spielzeugberg. Für diese Erkenntnis liessen die Forschenden Kleinkinder mit unterschiedlichen Mengen Spielzeug spielen. In einem Zimmer befanden sich nur vier Spielsachen, im anderen viel mehr. Offenbar fiel dabei auf, dass Kinder, denen wenige Hilfsmittel zum Spielen zur Verfügung standen, sich besser konzentrierten und ihre Kreativität intensiver auslebten konnten. Beide Faktoren kommen der kognitiven Entwicklung zugute und helfen dabei, Stärken wie Resilienz aufzubauen. Resilienz ist eine Grundlage des menschlichen Glücks.
Doch wer seinem Kind nur vier Spielsachen zur Verfügung stellt, sollte diese ganz bewusst und passend auswählen. Laut dem Konzept «Zodiac Parenting» kann man sich bei dieser Entscheidung auf das Sternzeichen des Kindes berufen. Anhänger der astrologischen Erziehung glauben, dass allen Sternzeichen gewisse Stärken und Interessen zugehörig sind, die Eltern mit der Wahl des Spielzeugs bewusst fördern können.
Die Erdzeichen brauchen sensorisches Spielzeug
Stier, Jungfrau und Steinbock: Die Kinder, welche in einem Erdzeichen geboren wurden, gelten als besonders scharfsinnig. Im wahrsten Sinne des Wortes lieben sie es, ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erforschen. Sie riechen, ertasten, hören und begutachten die Dinge mit viel Eifer. Alle sensorischen Spielsachen eignen sich für diese Kinder gut, so heisst es. Doch auch metaphorisch gelten die Erdzeichen-Kinder als scharfsinnig: Sie lieben deswegen Spiele, die Geduld und Ausdauer und strategisches Denken erfordern, damit sie darin ihre Geschicklichkeit trainieren können.
Die Luftzeichen wollen lernen und lesen
Zwilling, Waage und Wassermann: Die Luftzeichen gelten als lebhaft und wissbegierig. Sie brauchen Nahrung für ihren wachen Geist. Ein gut gefülltes Bücherregal oder ein Bibliothekspass sind hier die richtige Investition. Auch Wissens- und Sprachspiele kommen bei den Luftzeichen gut an.
Die Wasserzeichen wollen kreativ spielen
Krebs, Skorpion und Fische: Die drei Wasserzeichen sind besonders feinfühlig und intuitiv. Sie verfügen über ein fantasievolles Wesen und lieben es, ihre Gedanken künstlerisch zum Ausdruck zu bringen. Wasserzeichen-Kinder lieben Fabeln, Märchen und fantastische Geschichten. Auch genügend Bastelmaterial und Malutensilien dürfen im Kinderzimmer von Krebs, Skorpion und Fische nie fehlen.
Die Feuerzeichen lieben das aktive Spiel
Widder, Löwe und Schütze: Die Feuerzeichen sind voller Energie. Sie brauche Bewegung, sowohl auf körperlicher wie auch auf geistiger Ebene. Aktive Spiele, die wenig Geduld erfordern, sind hier genau die richtige Lösung. Auch in kämpferische Rollenspiele tauchen diese Kinder gerne ein. Hier sind Spielzeugsets, die es erlauben, verschiedene Charaktere auszuleben, angebracht.
Dies nur als Anregung. Als Pseudowissenschaft kann die Astrologie uns natürlich nicht die elterliche Pflicht abnehmen, unsere Kinder zu beobachten und nach bestem Wissen und Gewissen in ihrer Entwicklung zu unterstützen.