«Die Entlöhnung der Babysittenden ist etwas vom Schwierigsten überhaupt», weiss Therese Spescha, stellvertretende Leiterin des Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton Graubünden. Das zeigt sich auch bei einem Blick in die verschiedenen Kantonalverbände des SRK. In Graubünden empfiehlt das SRK:

Jugendliche (13 bis 15 Jahre): 8 – 10 Franken pro Stunde

Jugendliche (16 bis 18 Jahre) und junge Erwachsene: 11 – 18 Franken pro Stunde

Nachtdienst: 50 – 70 Franken pauschal

Die Tarife gelten für ein Kind, für jedes weitere betreute Kind empfiehlt das SRK Graubünden 2 Franken zusätzlich.

Die Empfehlungen unterscheiden sich aber von Kanton zu Kanton. In Basel-Stadt beispielsweise gilt zudem ein kantonaler Mindestlohn (rund 23.90 Franken pro Stunde), der auch für Babysitterinnen und Babysitter relevant wird, wenn sie mehr als 70 Arbeitsstunden pro Jahr leisten. Bezüglich der Sozialversicherungsbeiträge gelten für Jugendliche vereinfachte Regeln: Einkommen aus sogenannten Sackgeldjobs bis 750 Franken pro Jahr und Haushalt sind beitragsfrei, sofern die Babysitterin oder der Babysitter höchstens 25 Jahre alt ist und selbst keine Beiträge verlangt. Ist der Verdienst höher, fallen ab dem Jahr, in dem Jugendliche 18 werden, grundsätzlich AHV/IV/EO-Beiträge an. Für die Unfall- und Haftpflichtversicherung sind bei Minderjährigen ausserdem deren Eltern verantwortlich. Trotzdem empfiehlt es sich, dies im Voraus mit den babysittenden Personen abzuklären.