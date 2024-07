Wenn das Baby schlecht schläft, könnte es an diesem Detail liegen

So geht das perfekte Raumklima für ein Baby-Schlafzimmer

Babys schlafen am besten bei 16 bis 18 Grad Celsius. Das ist deutlich kühler, als man sich eine gemütliche Schlafatmosphäre vorstellt. Realität und Vorstellung sind eben zwei paar Schuhe. In der Vorstellung schläft ein Kind besser, je kuscheliger es in der Wärme eingepackt ist. In der Realität aber findet es vor allem Entspannung und Ruhe, wenn das Raumklima eher kühl und es selbst nicht allzu warm eingepackt ist.