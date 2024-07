Wenn das Gefühl vom Mutterglück ausbleibt

Für zehn bis zwanzig Prozent aller werdenden Mütter stellt die Schwangerschaft eine psychische Herausforderung dar, die nicht selten zu einer Depression führt, schreibt die Universität Zürich in einem Bericht. Darum nehmen Forschende an einem internationalen Projekt teil, um Depressionen in der Schwangerschaft genauer zu untersuchen und sichere Behandlungsmethoden zu finden.