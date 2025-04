Wenn das Sprechen für Kinder zur Mutprobe wird

Das Gelingen der Therapie ist dann auch davon abhängig, dass nebst den Eltern auch die Lehrpersonen eng mit der Therapeutin zusammenarbeiten. Schliesslich sollte auch die Schule oder der Kindergarten zu einem Safe Place werden – einem Ort, an dem sich das Kind wohl fühlt und seinen Mitmenschen vertraut. Dies gelingt in der Regel schrittweise. Die Lehrperson könnte beispielsweise einen fixen Zeitraum pro Woche bestimmen, in welchem sie mit dem mutistischen Kind allein kleine Arbeiten erledigt. Nach und nach könnte sie weitere Kinder in diese speziellen Tätigkeiten einbeziehen. Kann ein Kind nicht vor anderen vorlesen, so könnte es die Leseaufgabe zuhause aufnehmen und per Sprachnachricht an die Lehrperson senden.