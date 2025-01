Wenn die Eltern krank und die Kinder klein sind

Unklar ist, ob alle drei gleichzeitig eine Magen-Darm-Infektion hatten oder eine Person nach der anderen. So oder so aber ist verständlich, dass in dieser Situation die Podcast-Aufnahme in den Hintergrund rückte. Andere Eltern von Kleinkindern wissen: In erster Linie möchte man zwar nur Ruhe, wenn man krank ist. Gleichzeitig ist man aber noch für ein oder mehrere Kinder verantwortlich ist. Und dann?