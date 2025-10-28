Wenn erwachsene Kinder wieder bei den Eltern einziehen

WG- statt Familienleben

Das Zusammenleben wird nicht mehr so aussehen, wie zu Zeiten, als das Kind noch ein Teenager war. Hilfreich ist es, wenn man sich nun eher als Wohngemeinschaft betrachtet, in der alle ebenbürtig sind. Das heisst sowohl, dass sich das Kind genauso am Haushalt beteiligt wie die Eltern, als auch, dass die Eltern nicht ständig nachfragen sollten, wo und mit wem das Kind unterwegs war oder es etwa darauf hinweisen, das eigene Zimmer wieder mal aufzuräumen oder früher aufzustehen.