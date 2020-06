«Vom Nägellackieren waren alle drei Kinder begeistert. Das Mädchen wie die Buben. Da gab es, als sie noch klein waren, nicht den geringsten Unterschied. Mama malt ihre Nägel an? ‹Ich auch, ich auch!›, tönte es aus lauten Kehlen. Und schon streckten sie mir ihre Patschhände und -füsse entgegen. Am Beliebtesten war jeder Nagel in einer anderen Farbe... Im Primarschulalter war es den Buben dann peinlich und ihr Interesse daran verschwand sehr schnell. Der Teeny greift mittlerweile wieder zum Pinsel und streicht sich ab und zu den kleinen Fingernagel an. Die Farbe? Schwarz – was sonst.» Dora, 43