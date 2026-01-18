Werdende Eltern wünschen sich häufiger eine Tochter

Rollenbilder und Stereotypen überdenken

Fortschrittlich ist das aber nicht unbedingt. Hinter dem Wunsch nach einer Tochter und Gender Disappointment im Generellen stecken nämlich oft geschlechtsspezifische Stereotypen und veraltete Rollenbilder. So entsteht der Wunsch nach einer Tochter nicht selten aufgrund des Vorurteils, dass Mädchen brav und pflegeleicht und Knaben wild und frech sind. Zudem gehen viele Menschen noch immer davon aus, dass Töchter sozialer sind, früher im Haushalt mithelfen und sich im Erwachsenenalter um die betagten Eltern kümmern. Bei Söhnen wird davon ausgegangen, dass sie eher rebellieren und sich später hauptsächlich um die Karriere und nicht um die Familie kümmern.