Ob und wie man über den Tod der Eltern sprechen sollte, hängt also stark vom Alter der Kinder ab, erklärt Stadler: «Kleine Kinder können sich oft gar nicht vorstellen, dass die Eltern nicht mehr da sein sollen. Hier kann man erwähnen, dass in der Regel ältere Menschen sterben und jetzt in der Gegenwart alle in der Familie gesund sind.» Als Bezugspersonen seien die Eltern für die kindlichen Grundbedürfnisse zentral: «Sie vermitteln Sicherheit und sind die, mit denen man Spass haben kann. Falls ein Elternteil von einer unheilbaren Krankheit betroffen ist, sollte sich die Familie frühzeitig Unterstützung holen, damit das Kind erleben kann, andere sind auch für mich da, und ich kann mir hier Unterstützung holen.»