Erinnerungen für immer festhalten

In ihrem Post schreibt die Profitänzerin, dass sie 90 Prozent der Kleidung aus der magischen Anfangszeit behalte, weil sie sich einfach nicht davon trennen könne. «Sie sind ein Teil meiner wertvollsten Erinnerungen, meiner grössten lebensverändernden Momente.» Sie wolle diese festhalten, um sich an all das erinnern zu können. Sie wegzugeben, würde sich anfühlen, als ob sie sich von einer Phase verabschieden würde, die nie wieder kommen wird. Obwohl jede neue Etappe aufregend und schön sei, vermisse sie immer auch die vorbeigehende, schreibt die Australierin. «Diese erste Version von ihm, die wir aus dem Spital in zu grossen Kleidern nach Hause gebracht haben. Die mir klar machte, dass er es war, auf den ich die ganze Zeit gewartet hatte. Und die mir die Brust weit aufgerissen und mir die Bedeutung bedingungsloser Liebe beigebracht hat. Ich werde mich immer an jede ... einzelne ... Sekunde von ihm erinnern wollen.»