2. Kein Tabuthema aus eigenen Sorgen machen

Kinder kriegen viel mehr mit, als uns lieb ist. Wenn uns der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine Sorgen macht, sollten wir dies vor unseren Kindern nicht verheimlichen. Raffauf erklärt: «Ich weiss, dass manche Eltern ihr Kind vor allen bösen Dingen beschützen wollen. Und das ist auch verständlich.» Wenn wir jedoch so tun, als sei alles ok, obwohl uns eine Situation bedrückt oder beschäftigt, kann dies ein Kind erst recht verunsichern. Denn dann ergibt sich eine Diskrepanz zwischen dem, was das Kind fühlt (Mama / Papa hat Sorgen) und dem, was wir vorgaukeln (Kein Grund zur Sorgen!).