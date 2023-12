Ein Land aus Puderzucker! So schön hat die Weihnachtszeit schon lange nicht mehr begonnen. Doch wird das schöne Weiss bis an Heiligabend liegen bleiben? Wir haben Kari Laimbacher gefragt, er ist einer der Wetterpropheten. Das sind Innerschweizer Meteorologen, die sich durch genaues Beobachten von Naturphänomenen und Berücksichtigung alter Bauernweisheiten jedes Jahr an eine Prognose wagen.