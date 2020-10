Vorbildlich wäre, das klebrige Ding in ein Papierchen zu wickeln und in den Abfall zu schmeissen. Nein, unter den Stuhl kleben ist nicht in Ordnung. Auch nicht auf die Strasse spucken. Wo Kaugummis allerdings ebenfalls nichts verloren haben, ist in den Haaren. Doch genau da landen sie zum Leidwesen von Eltern auf der ganzen Welt, immer wieder. Kaum klebt der Gummi in den hübschen Löckchen, bricht Panik aus. Aber keine Angst, wir verraten euch, wie ihr ihn wieder rausbringt – ganz ohne Schneiden!