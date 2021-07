Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Finger weg von Ausnahmen! Natürlich werde ich sie auch in Zukunft machen, aber oh Mann, es ist jedes Mal der reinste Horror, die übermüdeten Kinder durch den nächsten Tag zu bringen. Erst kürzlich gab es in unserer Siedlung ein grosses Fest. Biele Kinder, eine Geburtstagsparty, leckeres Essen und ein Hofkonzert. Wenn das mal nicht genug Grund für eine Ausnahme ist, dann weiss ich auch nicht. So jedenfalls redete ich mir selber gut zu. Long Story short: Meine Tochter, 4, schlief um zehn Uhr und ich gegen zwölf, während Papa und Sohn, bald 7, es erst um halb ein ins Bett schafften. Der Tag war toll, so etwas will man sich ja nicht engehen lassen.