2. Frischhalten

Räbeliechtli sind vergängliche Kunst. Schon wenige Stunden nach dem Schnitzen beginnen sie zu schrumpeln. Es empfiehlt sich, die Rübenlaterne erst am Tag des Gebrauchs (z. B. für den Umzug) zu schnitzen. Falls es doch der Vortag sein muss, hält sich die Laterne am besten in Wasser eingelegt oder in ein feuchtes Tuch gewickelt im Kühlschrank.