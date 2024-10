Eine Kontrolle gibt es nicht. Bei Snapchat beispielsweise, einer der beliebtesten Plattformen unter Kindern und Jugendlichen, heisst es dazu in den Nutzungsbedingungen lediglich: «Unsere Dienste richten sich nicht an Kinder unter 13 Jahren, und du musst bestätigen, dass du 13 Jahre oder älter bist, um ein Konto zu erstellen und die Dienste zu nutzen.» Eine kleine Lüge verschafft also bereits Zugang, mehr ist nicht nötig.