Wie können die Eltern ein Vertrauensverhältnis aufbauen, in dem das Kind sich traut, über solche Geschehnisse zu sprechen?

Sexuelle Ausbeutung kann durch Kinder nicht kognitiv eingeordnet werden. Sie haben ganz einfach keine Sprache und Kategorie dafür. Auch emotional sind Kinder zerrissen, da die Täter und Täterinnen ja viel Beziehungsaufbau machen und damit manipulieren. Zudem ist das Thema äusserst schambesetzt, denn Kinder spüren, dass sie sich in einer Tabuzone bewegen. In einer Verbotszone gibt es Worte, aber in der Tabuzone ist nur Schweigen möglich. Dazu kommt, dass Täter und Täterinnen den Kindern oft Schuldgefühle zuweisen. «Du hast das doch auch gewollt.» Meist üben sie einen massiven Geheimhaltungsdruck aus. Auch das hindert am Sprechen.