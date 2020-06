Am Sonntag schockierte das Schweizer Topmodel Anja Leuenberger, 27, mit der Enthüllung, dass es vor seinen Zwanzigern zweimal vergewaltigt worden sei. «Es ist Zeit, über so viele Dinge zu sprechen», schrieb die Aargauerin in einem emotionalen Instagram-Post. Dort wies sie auf das Buch «The Depths of My Soul» hin, in dem sie ihre Geschichte niedergeschrieben hat.