Pro: «Meine Schwester fand ihre Winter-Partys nie cool»

«Ich selber bin ein Juli-Kind, mein Sohn ein Juni-Kind. Wir haben also beide das Glück, unsere Geburtstage im Sommer feiern zu dürfen. Ein Fakt, der mir mindestens so viel Spass macht wie meinem Sohn. Wir haben einen Garten. Und ein aufblasbares Bassin. Dazu eine XL-Krabbe, die stehend fast zwei Meter gross ist und aus verschiedenen Öffnungen Wasser spritzen kann. Da durchzurennen ist genau so lustig wie der Fakt, dass so Jahr für Jahr Regenbogen entstehen, und das ganz ohne dass es regnet. Weniger Glück hatte meine Schwester, ein Februar-Kind. Sie ist alles andere als ein Winterkind. Ganz allgemein stammen wir aus einer Familie, die vieles ist – outdoor -, wald- und naturerprobt gehört leider gar nicht dazu.