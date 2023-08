Warum begann die Entwicklung der Schulsozialarbeit vor 20 Jahren stark zuzunehmen?

In den 90ern gab es grosse Debatten um Jugendgewalt in und ausserhalb von Schulen, parallel äusserten sich immer mehr Lehrpersonen dahingehend, dass das Unterrichten schwieriger geworden sei, da es immer mehr Störungen in den Klassenzimmern gebe. Schulsozialarbeit war vielerorts die passende Lösung für schwierige Situationen in Schulhäusern. Es konnte mit Schulsozialarbeit sowohl gewährleistet werden, dass der Schulbetrieb wieder besser funktioniert als auch das Wohlbefinden der Kinder gefördert werden. Dies war allein durch Lehrpersonen nicht leistbar. In zahlreichen anderen Ländern war die Schulsozialarbeit damals allerdings schon längst etabliert, in Deutschland beispielsweise schon seit den 70er Jahren.